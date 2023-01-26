Законы мешают ЕС использовать российские замороженные активы

НСН - «Культурный гид» Актер Никита Высоцкий рассказал о событиях по случаю 85-летия Владимира Высоцкого В Москве в выходные выступят СерьГа и Найк Борзов По ТВ в субботу покажут концерт в рамках вручения премии «Своя колея» Состоится премьера документального фильма «Высоцкий. Неизвестные страницы. Одесская тетрадь»