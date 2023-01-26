Законы мешают ЕС использовать российские замороженные активы

Изъятие российских замороженных активов в ЕС и использование их на восстановление Украины затруднено правовыми вопросами, сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе.

По его словам, этот вопрос в настоящее время прорабатывается в нескольких европейских институтах.

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«Затронутые правовые вопросы являются достаточно сложными, эта дискуссия будет продолжена», — заявил источник в ЕС.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия имеет право в ответ изъять активы Германии и других стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
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