Законы мешают ЕС использовать российские замороженные активы
Изъятие российских замороженных активов в ЕС и использование их на восстановление Украины затруднено правовыми вопросами, сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе.
По его словам, этот вопрос в настоящее время прорабатывается в нескольких европейских институтах.
«Затронутые правовые вопросы являются достаточно сложными, эта дискуссия будет продолжена», — заявил источник в ЕС.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Россия имеет право в ответ изъять активы Германии и других стран, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+7 077 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 270 / сут.
- Законы мешают ЕС использовать российские замороженные активы
- Politico: передача Украине истребителей может стать «логистическим кошмаром»
- Правительство РФ предложило особый порядок расчёта прожиточного минимума для новых регионов
- «КиноПоиск» удалит из своих библиотек «Гарри Поттера» и «Фантастических тварей»
- Сахаровскому центру предписали выселиться из музея-квартиры академика
- СМИ: Верзилову* предъявили обвинение в распространении фейков о армии РФ
- Пригожин назвал Стрелкова неэффективным бойцом
- СМИ: вдову Иосифа Кобзона госпитализировали в Москве
- Захар Прилепин вступил в Росгвардию и отправился в зону СВО
- Трамп заявил о риске ядерного конфликта из-за передачи Украине западных танков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru