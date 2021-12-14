СМИ: ЕС намерен отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией
Еврокомиссия планирует запретить продление долгосрочных договоров на импорт природного газа после 2049 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
По информации агентства, подобные запреты будут вводиться в рамках «перехода к зеленой энергетике». Законопроект, который планируется обсудить 16 декабря, затронет, в том числе, и долгосрочные газовые контракты ЕС с Россией.
В Bloomberg отметили, что документ, который может быть обнародован уже 15 декабря, противоречит призывам РФ, закрывающей треть потребностей Европы в газе.
Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что доходы компании «Газпром» от экспорта газа за период с января по октябрь 2021 года выросли вдвое и достигли $39,6 млрд.
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