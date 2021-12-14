СМИ: ЕС намерен отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией

Еврокомиссия планирует запретить продление долгосрочных договоров на импорт природного газа после 2049 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Стоимость газа в Европе превысила $1400 долларов за тысячу кубометров

По информации агентства, подобные запреты будут вводиться в рамках «перехода к зеленой энергетике». Законопроект, который планируется обсудить 16 декабря, затронет, в том числе, и долгосрочные газовые контракты ЕС с Россией.

В Bloomberg отметили, что документ, который может быть обнародован уже 15 декабря, противоречит призывам РФ, закрывающей треть потребностей Европы в газе.

Ранее Федеральная таможенная служба (ФТС) сообщила, что доходы компании «Газпром» от экспорта газа за период с января по октябрь 2021 года выросли вдвое и достигли $39,6 млрд.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияЕвросоюзЕвропаГаз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры