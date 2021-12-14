Стоимость газа в Европе превысила $1400 долларов за тысячу кубометров
Стоимость газа в Европе впервые с начала октября превысила отметку в $1400 за тысячу куб. м.
По данным лондонской биржи ICE, на открытии торговой сессии январские фьючерсы по индексу голландского TTF дорожали до $1405. К 10:05 мск контракты на поставку топлива в январе прибавили 5% по сравнению с зафиксированной днем ранее ценой, их стоимость составила $1425,5 за тысячу кубометров.
Накануне европейские цены на газ взлетели выше $1350 за тысячу куб. м. По данным экспертов, рост спроса на топливо вызван ростом потребления газа в Европе и мире, отмечает телеканал «360».
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