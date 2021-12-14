Стоимость газа в Европе превысила $1400 долларов за тысячу кубометров

Стоимость газа в Европе впервые с начала октября превысила отметку в $1400 за тысячу куб. м.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за год выросли вдвое

По данным лондонской биржи ICE, на открытии торговой сессии январские фьючерсы по индексу голландского TTF дорожали до $1405. К 10:05 мск контракты на поставку топлива в январе прибавили 5% по сравнению с зафиксированной днем ранее ценой, их стоимость составила $1425,5 за тысячу кубометров.

Накануне европейские цены на газ взлетели выше $1350 за тысячу куб. м. По данным экспертов, рост спроса на топливо вызван ростом потребления газа в Европе и мире, отмечает телеканал «360».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ЕвропаЦеныГаз
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры