Стоимость газа в Европе превысила $1400 долларов за тысячу кубометров

По данным лондонской биржи ICE, на открытии торговой сессии январские фьючерсы по индексу голландского TTF дорожали до $1405. К 10:05 мск контракты на поставку топлива в январе прибавили 5% по сравнению с зафиксированной днем ранее ценой, их стоимость составила $1425,5 за тысячу кубометров.

Накануне европейские цены на газ взлетели выше $1350 за тысячу куб. м. По данным экспертов, рост спроса на топливо вызван ростом потребления газа в Европе и мире, отмечает телеканал «360».

