СМИ: ЕС может серьезно расширить санкционные списки российских граждан

Издание не уточняет имена и число людей, против которых будут введены санкции. Отмечается, что страны ЕС предложили «длинные списки» имен, пишет RT. Сейчас их анализируют эксперты Еврокомиссии.

Politico указывает, что Латвия, Литва, Польша и Эстония намерены убедить другие страны согласовать новые санкции одновременно с потолком цен на поставки нефти из России. Однако некоторые европейские дипломаты не поддержали идею, отметив, что пакет ограничений еще не готов, и при попытке увязать его с потолком цен ситуация осложнится.

Ранее экономист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский заявил, что ЕС почти исчерпал санкционный ресурс, поэтому в очередной пакет антироссийских санкций в основном войдут персональные ограничения, напоминает телеканал «360».

