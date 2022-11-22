СМИ: ЕС может серьезно расширить санкционные списки российских граждан
Евросоюз в рамках девятого пакета санкций против России может значительно расширить списки физических лиц, подпадающих под ограничения. Об этом пишет Politico со ссылкой на официальных лиц.
Издание не уточняет имена и число людей, против которых будут введены санкции. Отмечается, что страны ЕС предложили «длинные списки» имен, пишет RT. Сейчас их анализируют эксперты Еврокомиссии.
Politico указывает, что Латвия, Литва, Польша и Эстония намерены убедить другие страны согласовать новые санкции одновременно с потолком цен на поставки нефти из России. Однако некоторые европейские дипломаты не поддержали идею, отметив, что пакет ограничений еще не готов, и при попытке увязать его с потолком цен ситуация осложнится.
Ранее экономист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский заявил, что ЕС почти исчерпал санкционный ресурс, поэтому в очередной пакет антироссийских санкций в основном войдут персональные ограничения, напоминает телеканал «360».
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