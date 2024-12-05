Путин отменил обязательный расчет за газ через Газпромбанк

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий учитывать встречные требования иностранных покупателей газа при исполнении обязательств по его оплате. Документ вносит изменения в порядок расчетов, установленный указом № 172 от 31 марта 2022 года.

Согласно новым положениям, российские поставщики газа могут зачислять на свои рублевые счета средства от третьих лиц для погашения обязательств иностранных покупателей. Оплата считается выполненной, если сумма в рублях соответствует эквиваленту обязательств в валюте контракта. Также допускается частичный или полный зачет встречных требований.

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Помимо этого, в указе уточняется, что расчеты через «Газпромбанк» на специальные счета типа «К» приостановлены до снятия санкций против него. Альтернативные варианты оплаты включают перевод средств на счета, открытые российскими поставщиками в других уполномоченных банках, или иные способы, согласованные сторонами.

Изменения направлены на упрощение расчетов за газ в условиях действующих ограничений и поддержание стабильности контрактных обязательств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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