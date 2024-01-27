СМИ: Энергопотребление в России резко выросло из-за холодов

По словам главы «Системного оператора ЕЭС» Федора Опадчего, причиной резкого скачка энергопотребления стали холода, однако пока слишком мало данных, чтобы назвать происходящее трендом.

Опадчий отметил, что рост энергопотребления заметен как в целом по регионам России, так и в единой энергосистеме страны.

Ранее сообщалось, что уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 80%, составив 79,7%. По данным Gas Infrastructure Europe, 13 января «вывод» газа из европейских хранилищ составил 521 млн кубометров, а закачка — 63 млн. Эксперты отмечают, что запасы расходуются быстрее из-за наступивших в странах Европы холодов, передает «Радиоточка НСН».

