СМИ: Энергопотребление в России резко выросло из-за холодов

С начала 2024 года в России на 4,9% выросло энергопотребление, пишет РИА Новости.

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По словам главы «Системного оператора ЕЭС» Федора Опадчего, причиной резкого скачка энергопотребления стали холода, однако пока слишком мало данных, чтобы назвать происходящее трендом.

Опадчий отметил, что рост энергопотребления заметен как в целом по регионам России, так и в единой энергосистеме страны.

Ранее сообщалось, что уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 80%, составив 79,7%. По данным Gas Infrastructure Europe, 13 января «вывод» газа из европейских хранилищ составил 521 млн кубометров, а закачка — 63 млн. Эксперты отмечают, что запасы расходуются быстрее из-за наступивших в странах Европы холодов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
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