Производитель водки Absolut возобновил поставки в Россию

Представитель Absolut Паула Эрикссон напомнила, что отгрузка продукции в Россию была приостановлена после начала специальной операции ВС РФ на Украине.

«В настоящее время, концерн поставляет продукцию в объёме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость», - указала она.

Ранее в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя заявили, что жители Санкт-Петербурга стали пить активнее, чем москвичи, сообщают «Невские новости».

