Производитель водки Absolut возобновил поставки в Россию
Шведская компания Absolut, выпускающая одноимённую водку, а также владеющий маркой французский концерн Pernod Ricard объявили о возобновлении поставок в Россию, пишет газета Kristianstadsbladet.
Представитель Absolut Паула Эрикссон напомнила, что отгрузка продукции в Россию была приостановлена после начала специальной операции ВС РФ на Украине.
«В настоящее время, концерн поставляет продукцию в объёме, способном защитить местных сотрудников и обеспечить местным организациям экономическую устойчивость», - указала она.
Ранее в Центре исследований федерального и регионального рынков алкоголя заявили, что жители Санкт-Петербурга стали пить активнее, чем москвичи, сообщают «Невские новости».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru