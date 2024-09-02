СМИ: Экономика Турции оказалась на грани остановки из-за высокой ключевой ставки
Во втором квартале текущего года турецкая экономика замедлилась сильнее, чем ожидали аналитики, и оказалась на грани остановки. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Согласно данным, валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 2,5%, в то время как аналитики предполагали рост показателя на 3,2%. Указывается, что рост экономики замедлился вдвое в сравнении с 5,3% за прошлые три месяца.
Отмечается, что с поправкой на сезонность и календарные эффекты ВВП увеличился всего на 0,1% квартал к кварталу. Экономист из Стамбула Халук Бурумчекчи заявил, что такие цифры говорят о видимом ослаблении экономики на фоне замедления внутреннего потребления. Указывается, что в первом квартале внутренний спрос разгоняли высокий МРОТ и ожидания дальнейшего роста цен. Однако из-за высокой ключевой ставки он начал падать.
Ранее Bloomberg сообщил, что Союз торговых палат и товарных бирж Турции зафиксировал рост числа закрывающихся компаний на 40% в июле по сравнению с тем же месяцем прошлого года. По данным издания, бизнес в стране испытывает трудности из-за комбинации факторов, включая рост цен, ограниченный доступ к финансированию и слабый спрос, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru