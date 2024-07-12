Эрдоган сообщил о проведении переговоров по возобновлению зерновой сделки
Турция ведет переговоры с Россией и Украиной о восстановлении работы зернового коридора в Черном море. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Haberturk.
По словам турецкого президента, в настоящее время стороны еще не пришли к какому-либо результату.
Эрдоган отметил, что обсудил этот вопрос на последних встречах с президентом Владимиром Путиным в Казахстане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в США.
В июле 2022 года Россия и Украина заключили зерновую сделку при посредничестве Турции и ООН. Соглашение представляло собой безопасный вывоз украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие ограничений на российскую сельхозпродукцию для мирового рынка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru