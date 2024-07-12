Эрдоган сообщил о проведении переговоров по возобновлению зерновой сделки

Турция ведет переговоры с Россией и Украиной о восстановлении работы зернового коридора в Черном море. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Haberturk.

По словам турецкого президента, в настоящее время стороны еще не пришли к какому-либо результату.

Эрдоган обсудил с Путиным идею нового зернового коридора для стран Африки

Эрдоган отметил, что обсудил этот вопрос на последних встречах с президентом Владимиром Путиным в Казахстане в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским на полях саммита НАТО в США.

В июле 2022 года Россия и Украина заключили зерновую сделку при посредничестве Турции и ООН. Соглашение представляло собой безопасный вывоз украинского зерна из портов Одессы, Черноморска и Южного, а также снятие ограничений на российскую сельхозпродукцию для мирового рынка, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:УкраинаЗерноРоссияТурция

Горячие новости

Все новости

партнеры