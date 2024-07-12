Эрдоган сообщил о проведении переговоров по возобновлению зерновой сделки

Турция ведет переговоры с Россией и Украиной о восстановлении работы зернового коридора в Черном море. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Haberturk.

По словам турецкого президента, в настоящее время стороны еще не пришли к какому-либо результату.