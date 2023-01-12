СМИ: Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти
Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти, страна не может восполнить свои запасы доставкой нефти даже из других стран. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV.
Отмечается, что Берлин не может доставлять нефть из Казахстана, так как для этого требуется российский нефтепровод «Дружба». Германия вынуждена вести переговоры с Москвой.
Ранее экономист Натиг Джафарли предрек странам, которые ввели потолок цен на российскую нефть, проблемы из-за ужесточения Москвой контроля над продажей нефти.
27 декабря Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение предельной стоимости российской нефти и нефтепродуктов. В указе уточняется, что запрещаются поставки российских нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физическим лицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Запрет на поставки нефти по потолку цен вступает с 1 февраля 2023 года, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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