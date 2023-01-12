СМИ: Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти

Экономика Германии пострадала от запрета на импорт российской нефти, страна не может восполнить свои запасы доставкой нефти даже из других стран. Об этом сообщает китайский телеканал CCTV.

Отмечается, что Берлин не может доставлять нефть из Казахстана, так как для этого требуется российский нефтепровод «Дружба». Германия вынуждена вести переговоры с Москвой.