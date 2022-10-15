СМИ: Экономическая война с Россией грозит США потерей влияния
США могут потерять финансовое влияние в мире из-за экономической войны с Россией, считает журналист Фарид Закария. Об этом он пишет в своей колонке для The Washington Post.
Как отмечается в материале, последствия глобальной экономической войны Запада против РФ будут ощущаться в течение десятилетий.
«Сейчас мы живем в мире соперничества великих держав, экономического национализма и технологического разъединения. Риски новой экономической войны еще не ядерные, но уже заоблачные — даже для США», - подчеркивает Закария.
Колумнист указывает, что Вашингтон ведет глобальную экономическую войну по большей части в одиночестве, пользуясь «уникальным статусом доллара». При этом крупные страны — государства Персидского залива, Китай, Индия, Турция, Индонезия — пытаются вырваться из-под контроля доллара и уйти «от далеко идущей экономической мощи Вашингтона».
По мнению журналиста, президенту США Джо Байдену необходимо объявить, что Штаты применяют это «оружие» только из-за «беспрецедентного вызова» со стороны Москвы, иначе нынешняя эпоха станет моментом, когда страны мира «начали снижать свою зависимость от Америки», а США — терять привилегию на мировую резервную валюту.
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