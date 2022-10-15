Аналитик предрек стремительное снижение роли доллара и евро в мире
Роль доллара и евро в мировой экономике в ближайшие месяцы продолжит стремительно снижаться, это связано в том числе с переходом России и партнеров Москвы на расчеты в национальных валютах. Об этом заявил главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев в беседе с агентством «Прайм».
Эксперт указал, что правительство планирует удвоить долю внешнеторговых расчетов в рублях к 2025 году. При этом использование дружественных валют — китайского юаня, индийской рупии, турецкой лиры — вырастет почти в 13 раз.
По словам Васильева, 60% внешней торговли будет вестись в валютах, отличных от доллара и евро. В будущем на мировом рынке могут возникнуть независимые от Запада сырьевые биржи и финансовые системы. Это подорвет гегемонию доллара и ослабит его позиции как главной валюты.
Аналитик заключил, что чем больше стран будут отказываться от американской валюты в расчетах и сбережениях, тем быстрее глобальная экономика развернется к многополярности.
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