Аналитик предрек стремительное снижение роли доллара и евро в мире

Эксперт указал, что правительство планирует удвоить долю внешнеторговых расчетов в рублях к 2025 году. При этом использование дружественных валют — китайского юаня, индийской рупии, турецкой лиры — вырастет почти в 13 раз.

По словам Васильева, 60% внешней торговли будет вестись в валютах, отличных от доллара и евро. В будущем на мировом рынке могут возникнуть независимые от Запада сырьевые биржи и финансовые системы. Это подорвет гегемонию доллара и ослабит его позиции как главной валюты.

Аналитик заключил, что чем больше стран будут отказываться от американской валюты в расчетах и сбережениях, тем быстрее глобальная экономика развернется к многополярности.

