СМИ: Две российских авиакомпании попросили разрешения вернуть часть самолетов за границу

Авиакомпании S7 и AirBridgeCargo (входит в ГК «Волга-Днепр») обратились в Минтранс с просьбой вернуть часть самолетов иностранным лизингодателям. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на близкий к министерству источник.

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По данным издания, авиаперевозчик S7 планирует избавиться от двух самолетов Boeing 737-8 МАХ. Эксплуатацию судов такого типа запретили в РФ после катастроф с этими самолетами в Индонезии и Эфиопии. Пресс-служба S7 подтвердила, что подала заявку на возврат лизингодателю двух Boeing 737-8 МАХ, пишет RT. Перевозчик объяснил решение отсутствием сертификата типа в РФ, «соответственно, невозможности его эксплуатации».

В свою очередь, грузовая AirBridgeCargo планирует вернуть 14 из 16 лизинговых грузовых Boeing 747 и начать эксплуатировать самолеты совместно с эмиратской компанией Etihad.

Перевозчики подали обращения в Минтранс в апреле и мае, однако ответа ведомства пока не последовало.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МинтрансАвиакомпанииСамолеты
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