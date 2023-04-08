СМИ: Доходы бюджета России в марте начали догонять расходы

Издание отмечает, что бюджетный год начался с огромным дефицитом бюджета: в январе его размер составил 1,65 трлн рублей, в феврале — 933 млрд. Уже в марте бюджет закрыли с небольшим профицитом в 183 млрд рублей.

По данным «Коммерсанта», полученный за первый квартал дефицит — достаточно крупная сумма: в законодательстве указан ориентир дефицита бюджета в 2,925 трлн рублей по итогам года.

Минфин отмечает, что бюджет страны в краткосрочной перспективе может быть пополнен за счет продажи энергоресурсов благодаря ослабевшему рублю. Также ожидается поступление разового налогового сбора от крупного бизнеса, который составит по меньшей мере 300 млрд рублей. Кроме того, в запасе у властей есть нераспределенные резервы, а также 1,5 трлн рублей, освободившиеся после авансового перечисления Социальному фонду ряда трансфертов для текущего года.

