Минфин дал предварительную оценку дефициту бюджета в январе-марте 2023 года
Дефицит федерального бюджета составил в первом квартале текущего года 2,4 трлн рублей. Об этом сообщается на портале Минфина России.
Отмечается, что объем доходов федерального бюджета достиг 5677 млрд рублей. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В свою очередь расходы составили 8077 млрд рублей, что на 34% больше, чем в первом квартале 2022 года.
Согласно источнику, в течение первых двух месяцев 2023 года ряд контрактуемых расходов ускоренно финансировался, впоследствии месячная динамика затрат замедлилась.
Кроме того, в ведомстве подчеркнули положительную динамику поступления доходов в годовом выражении в целом по бюджетной системе.
Ожидается, что, согласно закону о госбюджете, в текущем году объем доходов составит 26,13 трлн рублей, расходов — 29,056 трлн рублей.
Ранее сообщалось, что российский рубль сумел несколько отыграть падение к доллару и евро в ходе дневных торгов на Московской бирже. Корректировка с подъемом произошла после обнародования уточненных данных Минфина о потерях федерального бюджета за первый квартал текущего года. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru