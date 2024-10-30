СМИ: Доход для комфортной оплаты ипотеки в мегаполисе начинается от ₽111 тысяч

Россиянам, желающим комфортно оплачивать ипотеку на новую однокомнатную квартиру в крупных городах, требуется ежемесячный доход от 111,3 тыс. до 346,4 тыс. рублей. Об этом сообщает «РБК-Недвижимости» со ссылкой на собственное исследование.

Рассчитанная сумма связана с текущими рыночными ставками по ипотеке, которые составляют около 25%. В прошлом году для тех же целей был необходим доход от 74,3 тыс. до 233,9 тыс. рублей при средней ипотечной ставке 18% на первичное жилье.

ВТБ с 31 октября приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке

Наиболее высокий уровень ежемесячных выплат за ипотеку фиксируется в Москве, где покупка однокомнатной квартиры за 14 млн рублей влечет платеж около 207,8 тыс. рублей. При этом для комфортной оплаты требуется доход порядка 346,4 тыс. рублей.

На втором месте Санкт-Петербург, где за аналогичное жилье с ипотечным платежом в 141 тыс. рублей потребуется ежемесячный доход около 235 тыс. рублей. Самые низкие суммы по ипотеке среди городов-миллионников зафиксированы в Воронеже, где выплаты по кредиту составляют около 66,7 тыс. рублей в месяц, что предполагает минимальный комфортный доход в 111,3 тыс. рублей, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Мария Девахина
ТЕГИ:РоссиянеИпотекаДоходы

Горячие новости

Все новости

партнеры