СМИ: Доход для комфортной оплаты ипотеки в мегаполисе начинается от ₽111 тысяч

Россиянам, желающим комфортно оплачивать ипотеку на новую однокомнатную квартиру в крупных городах, требуется ежемесячный доход от 111,3 тыс. до 346,4 тыс. рублей. Об этом сообщает «РБК-Недвижимости» со ссылкой на собственное исследование.

Рассчитанная сумма связана с текущими рыночными ставками по ипотеке, которые составляют около 25%. В прошлом году для тех же целей был необходим доход от 74,3 тыс. до 233,9 тыс. рублей при средней ипотечной ставке 18% на первичное жилье.