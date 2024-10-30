СМИ: Доход для комфортной оплаты ипотеки в мегаполисе начинается от ₽111 тысяч
Россиянам, желающим комфортно оплачивать ипотеку на новую однокомнатную квартиру в крупных городах, требуется ежемесячный доход от 111,3 тыс. до 346,4 тыс. рублей. Об этом сообщает «РБК-Недвижимости» со ссылкой на собственное исследование.
Рассчитанная сумма связана с текущими рыночными ставками по ипотеке, которые составляют около 25%. В прошлом году для тех же целей был необходим доход от 74,3 тыс. до 233,9 тыс. рублей при средней ипотечной ставке 18% на первичное жилье.
Наиболее высокий уровень ежемесячных выплат за ипотеку фиксируется в Москве, где покупка однокомнатной квартиры за 14 млн рублей влечет платеж около 207,8 тыс. рублей. При этом для комфортной оплаты требуется доход порядка 346,4 тыс. рублей.
На втором месте Санкт-Петербург, где за аналогичное жилье с ипотечным платежом в 141 тыс. рублей потребуется ежемесячный доход около 235 тыс. рублей. Самые низкие суммы по ипотеке среди городов-миллионников зафиксированы в Воронеже, где выплаты по кредиту составляют около 66,7 тыс. рублей в месяц, что предполагает минимальный комфортный доход в 111,3 тыс. рублей, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: В Москве задержали помощника депутата с поддельными номерами на Lexus
- СМИ: Уровень английского языка Зеленского создает трудности в переговорах с США
- СМИ: Доход для комфортной оплаты ипотеки в мегаполисе начинается от ₽111 тысяч
- Глава СПЧ Фадеев назвал законным отказ в приеме детей мигрантов без знания языка
- Мосгорсуд оставил в силе приговор иноагенту Мунтяну
- СМИ: Король Карл III провел три дня в оздоровительном центре на юге Индии
- РПЦ отстранила от службы священника из Тулы, обвиняемого в педофилии
- ДУМ Чечни опроверг информацию о разрешении на брак в 14 лет
- Власти Украины закроют Красноармейск для въезда в целях обороны
- Samsung запустит премиальный бренд смартфонов для борьбы с IPhone
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru