ВТБ с 31 октября приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке
Банк ВТБ с 31 октября приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке, поскольку исчерпал лимит по этой программе, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Там отметили, что банк временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке вслед за другими участниками рынка. Это связано с уже исчерпанными лимитами ВТБ.
Также в ВТБ отметили, что банк перераспределил большую часть своего лимита другим игрокам, «когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач».
Также ВТБ с 28 октября поднял максимальную ставку по депозитам в рублях на полгода до 22% годовых, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru