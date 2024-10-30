ВТБ с 31 октября приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке

Банк ВТБ с 31 октября приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке, поскольку исчерпал лимит по этой программе, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Там отметили, что банк временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке вслед за другими участниками рынка. Это связано с уже исчерпанными лимитами ВТБ.

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Также в ВТБ отметили, что банк перераспределил большую часть своего лимита другим игрокам, «когда рынок де-факто был на пороге остановки выдач».

Также ВТБ с 28 октября поднял максимальную ставку по депозитам в рублях на полгода до 22% годовых, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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