Банк ВТБ с 31 октября приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке, поскольку исчерпал лимит по этой программе, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Там отметили, что банк временно приостанавливает запись на сделки по семейной ипотеке вслед за другими участниками рынка. Это связано с уже исчерпанными лимитами ВТБ.