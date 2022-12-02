СМИ: деликатесы перед Новым годом дорожать не будут

В России торговые сети решили не повышать стоимость деликатесов к Новому году, сообщают «Известия», со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли.

Названы продукты, которые могут подорожать с 1 декабря

Там заявили, что ритейлеры добровольно заморозят цены на колбасы, икру, рыбу, фрукты и игристые вина. Это поможет торговым сетям не потерять своих покупателей. При этом стоимость деликатесов будут снижать при помощи акций, скидок и привлекательных цен.

Ранее стало известно, как долго хранить икру. Температура, при которой деликатес не теряет своих свойств и остается безопасной для здоровья в течение долгого времени, указана в соответствующих ГОСТах для различных видов икры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:РыбаИкраЦены На ПродуктыНовый Год
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