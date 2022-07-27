Поставки газа по «Северному потоку» упали до 20%

Ранее сообщалось, что «Газпром» не получил отремонтированный в Канаде двигатель и приостановил эксплуатацию еще одного двигателя на КС «Портовая».

В связи с этим ожидалось сокращение поставок до 20% от максимальной мощности или не более 33 млн кубометров газа в сутки.

