Поставки газа по «Северному потоку» упали до 20%

Поставки газа по «Северному потоку» с 9:00 среды сократились до 20%, сообщает РИА Новости.

По данным немецкого оператора Gascade, они сейчас составляют 1,28 млн кубометров в час.

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Ранее сообщалось, что «Газпром» не получил отремонтированный в Канаде двигатель и приостановил эксплуатацию еще одного двигателя на КС «Портовая».

В связи с этим ожидалось сокращение поставок до 20% от максимальной мощности или не более 33 млн кубометров газа в сутки.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводСеверный Поток
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