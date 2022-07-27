Поставки газа по «Северному потоку» упали до 20%
27 июля 202210:20
Поставки газа по «Северному потоку» с 9:00 среды сократились до 20%, сообщает РИА Новости.
По данным немецкого оператора Gascade, они сейчас составляют 1,28 млн кубометров в час.
Ранее сообщалось, что «Газпром» не получил отремонтированный в Канаде двигатель и приостановил эксплуатацию еще одного двигателя на КС «Портовая».
В связи с этим ожидалось сокращение поставок до 20% от максимальной мощности или не более 33 млн кубометров газа в сутки.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru