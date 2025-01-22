СМИ: Число закрытых салонов китайских автобрендов в России выросло вдвое
В 2024 году в России закрылось 449 шоурумов китайских автобрендов, что в 2,4 раза больше относительно уровня 2023 года. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на «Газпромбанк Автолизинг» и «АвтоБизнесРевю».
Уточняется, что число открытых автосалонов за год снизилось в 1,5 раза, до 964 точек.
По данным аналитиков, наиболее часто дилеры сами разрывали контракты, поскольку не получали прибыль. В некоторых случаях на принятии такого решения настаивал и дистрибутор, недовольный невыполнением планов по отгрузкам и задержкой инвестиций в переформатирование шоурумов.
При этом ранее сообщалось, что в 2024 году одна из самых крупных российских логистических групп Fesco ввезла в Россию в рамках комплексного логистического сервиса свыше 43 тысяч новых китайских автомобилей, что на 50% больше, чем в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru