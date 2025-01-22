СМИ: Число закрытых салонов китайских автобрендов в России выросло вдвое

Уточняется, что число открытых автосалонов за год снизилось в 1,5 раза, до 964 точек.

По данным аналитиков, наиболее часто дилеры сами разрывали контракты, поскольку не получали прибыль. В некоторых случаях на принятии такого решения настаивал и дистрибутор, недовольный невыполнением планов по отгрузкам и задержкой инвестиций в переформатирование шоурумов.

При этом ранее сообщалось, что в 2024 году одна из самых крупных российских логистических групп Fesco ввезла в Россию в рамках комплексного логистического сервиса свыше 43 тысяч новых китайских автомобилей, что на 50% больше, чем в 2023 году, передает «Радиоточка НСН».

