СМИ: Бюджетный дефицит России в 2023 году останется прежним

Издание отмечает, что дефицит бюджета в 2023 году, как и в 2022-м, составит около 2% ВВП, или 3 трлн рублей. При этом дефицит на 2024 год прогнозируется на уровне 0,8% ВВП. Однако изменения в прогнозе по бюджету позволят увеличить расходы до 1,6 трлн рублей.

Как пишет «Коммерсантъ», кабмин не ожидает масштабного мирового экономического кризиса: в противном случае упали бы цены на нефть, что повлияло бы на показатели доходов бюджета. Также прогнозы по бюджету страны не предполагают, что нефтегазовые санкции Запада будут эффективными.

Кроме того, правительство заявило о налоговом изъятии сверхприбылей 2022 года у экспортеров сырья, а также повышении государственных заимствований для сохранения Фонда национального благосостояния (ФНБ). Планируется, что в следующем году доходы достигнут уровня 26 трлн рублей, и бюджет де-факто окажется профицитным.

