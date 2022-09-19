«Ахиллесова пята Минфина»: Экс-министр труда призвал сделать проект бюджета реалистичным

«Это, конечно, прежде всего, та санкционная ситуация, в которой оказалась Россия, и те тенденции в российской экономике, которые обозначились с весны этого года. Бюджет – это та ахиллесова пята, которой страдают Минэкономразвития и Минфин все последние двадцать лет. Бюджет должен быть реалистичным, а реалистичность бюджета предполагает его новую модель. Об этом мы говорим уже десять лет, но ничего в этом направлении не делается. Сейчас мы стоим перед краем – или мы действительно изменим модель бюджета или будем его делать по-бухгалтерски. Нужно учитывать импортобезопасность, Россия обязана быть самодостаточной страной, мы не можем игнорировать то, что многие позиции в экономике нам сейчас недоступны. Второе – это повышение доходов населения, третье – изменение экономической модели», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».

Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил «Радиоточке НСН», что в 2023 году не ожидается сокращения расходов бюджета России на социальную сферу и гособоронзаказ.