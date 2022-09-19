«Ахиллесова пята Минфина»: Экс-министр труда призвал сделать проект бюджета реалистичным
Сергей Калашников отметил, что поручение Путина держать линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета не выполнить, если подходить к проекту «по-бухгалтерски».
Необходимо уйти от старой модели федерального бюджета и сделать его более реалистичным, учитывая санкционную политику, заявил заслуженный экономист РФ, заведующий кафедрой труда и социальной политики РАНХиГС, экс-министр труда и социального развития РФ Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне Владимир Путин поручил держать линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета. Президент России подчеркнул, что при составлении проекта бюджета нужно учитывать внутренние и внешние факторы, влияющие на его доходную часть. При этом Калашников считает, что пришло время уйти от старой модели бюджета – сделать его более реалистичным.
«Это, конечно, прежде всего, та санкционная ситуация, в которой оказалась Россия, и те тенденции в российской экономике, которые обозначились с весны этого года. Бюджет – это та ахиллесова пята, которой страдают Минэкономразвития и Минфин все последние двадцать лет. Бюджет должен быть реалистичным, а реалистичность бюджета предполагает его новую модель. Об этом мы говорим уже десять лет, но ничего в этом направлении не делается. Сейчас мы стоим перед краем – или мы действительно изменим модель бюджета или будем его делать по-бухгалтерски. Нужно учитывать импортобезопасность, Россия обязана быть самодостаточной страной, мы не можем игнорировать то, что многие позиции в экономике нам сейчас недоступны. Второе – это повышение доходов населения, третье – изменение экономической модели», - подчеркнул собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров заявил «Радиоточке НСН», что в 2023 году не ожидается сокращения расходов бюджета России на социальную сферу и гособоронзаказ.
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