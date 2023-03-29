СМИ: Британия хочет ввести отдельный вид пошлин на импорт стали, алюминия и удобрений

Отмечается, что подобная мера призвана обеспечить одинаковые правила для британских производителей и иностранных поставщиков, а также стимулировать переход последних на возобновляемые источники энергии. Так, на начальном этапе налог планируется ввести на импорт таких товаров, как алюминий, сталь, цемент, удобрения и водород,

Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН отмечал, что если в России введут плату за углеродные выбросы, то часть предприятий уйдет с рынка, потому что не сможет свести концы с концами. По его словам, в стране начнется торможение развития промышленности, а граждан могут перевести на рыночную основу при оплате электроэнергии.

