СМИ: Британия хочет ввести отдельный вид пошлин на импорт стали, алюминия и удобрений
Власти Великобритании хотят ввести зеленые таможенные пошлины на импорт продукции из стран, где применяются отсталые, по мнению Лондона, методы охраны окружающей среды. Об этом сообщила газета The Times.
Отмечается, что подобная мера призвана обеспечить одинаковые правила для британских производителей и иностранных поставщиков, а также стимулировать переход последних на возобновляемые источники энергии. Так, на начальном этапе налог планируется ввести на импорт таких товаров, как алюминий, сталь, цемент, удобрения и водород,
Ранее заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с НСН отмечал, что если в России введут плату за углеродные выбросы, то часть предприятий уйдет с рынка, потому что не сможет свести концы с концами. По его словам, в стране начнется торможение развития промышленности, а граждан могут перевести на рыночную основу при оплате электроэнергии.
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