СМИ: «Большая семёрка» рассматривает снижение потолка цен на российскую нефть

Агентство ссылается на проект документа, согласно которому данное решение станет частью усилий по сниженяю нефтяных доходов Москвы, чтобы «стимулировать её к мирным переговорам».

Отмечается, что проект ещё не утверждён и может измениться. Предполагается, что окончательное решение может быть принято к 24 февраля.

В настоящее время ограничение цен на российскую нефть при морских перевозках установлено на уровне 60 долларов за баррель.

Ранее президент РФ Владимир Путин до 30 июня 2025 года продлил запрет на поставку нефти и нефтепродуктов, если контрактом прямо или косвенно предусмотрено применение ценового потолка, сообщает RT.

