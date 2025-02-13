ОПЕК: Поставки нефти из России в Китай в декабре сократились на 9%
Поставки нефти из России в Китай в декабре сократились на 9%, следует из февральского отчета ОПЕК.
В документе говорится, что Россия сократила свою долю в импорте Китая до 18%, учитывая, что месяцем ранее доля доходила до 22%. На втором месте по поставкам в Китай – Саудовская Аравия, у него 14% от общего объема.
По данным СМИ, затраты Индии и Китая увеличились из-за санкций США против российских танкеров, сейчас страны ищут пути «обхода» ограничений.
В целом американские санкции против топливно-энергетического комплекса России, введенные перед уходом администрации экс-президента США Джо Байдена, не смогли привести к сокращению экспортных поставок российской нефти, сообщает Bloomberg.
По данным агентства, вопреки введенным ограничениям фактический объем экспорта нефти из РФ вырос. Кроме того, Москва за последнее время нарастила отгрузки из терминалов в Тихоокеанском регионе и Арктике, при сокращении поставок из портов на побережье Балтийского моря, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Маск призвал США не вмешиваться в дела других стран
- Мать освобожденного в США Винника рассказала о его жизни после задержания в Греции
- В Бразилии при пожаре на швейной фабрике пострадал 21 человек
- Илон Маск призвал избавляться от многочисленных ведомств, как от сорняков
- Агент Меньшикова опровергла сообщения об онкологии у актера
- Цены на тихоокеанскую сельдь снизились на 20%
- Турпоток в Россию из-за рубежа вырос на 18%
- В Крыму национализируют новый пакет имущества украинских олигархов
- «На 25% дороже»: В России цены тюльпанов приблизились к розам
- Свыше 100 землетрясений за сутки зарегистрировали на Камчатке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru