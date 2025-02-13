ОПЕК: Поставки нефти из России в Китай в декабре сократились на 9%

Поставки нефти из России в Китай в декабре сократились на 9%, следует из февральского отчета ОПЕК.

В документе говорится, что Россия сократила свою долю в импорте Китая до 18%, учитывая, что месяцем ранее доля доходила до 22%. На втором месте по поставкам в Китай – Саудовская Аравия, у него 14% от общего объема.

По данным СМИ, затраты Индии и Китая увеличились из-за санкций США против российских танкеров, сейчас страны ищут пути «обхода» ограничений.

В Минэнерго заявили, что Россия продолжит поставки нефти на мировой рынок

В целом американские санкции против топливно-энергетического комплекса России, введенные перед уходом администрации экс-президента США Джо Байдена, не смогли привести к сокращению экспортных поставок российской нефти, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, вопреки введенным ограничениям фактический объем экспорта нефти из РФ вырос. Кроме того, Москва за последнее время нарастила отгрузки из терминалов в Тихоокеанском регионе и Арктике, при сокращении поставок из портов на побережье Балтийского моря, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Алеев Егор
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