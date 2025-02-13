ОПЕК: Поставки нефти из России в Китай в декабре сократились на 9%

Поставки нефти из России в Китай в декабре сократились на 9%, следует из февральского отчета ОПЕК.

В документе говорится, что Россия сократила свою долю в импорте Китая до 18%, учитывая, что месяцем ранее доля доходила до 22%. На втором месте по поставкам в Китай – Саудовская Аравия, у него 14% от общего объема.

По данным СМИ, затраты Индии и Китая увеличились из-за санкций США против российских танкеров, сейчас страны ищут пути «обхода» ограничений.