СМИ: «Большая семерка» рассматривает снижение потолка цен на российскую нефть

Собеседники агентства утверждают, что в качестве альтернативы рассматриваются полный запрет на транспортировку и страхование российской нефти.

Отмечается, что в ходе продолжающихся обсуждений учитываются вопросы «возможного экономического воздействия, а также морской безопасности». Окончательное решение пока не принято.

Ранее президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2025 года срок действия ответных мер на потолок цен на нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

