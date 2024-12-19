СМИ: «Большая семерка» рассматривает снижение потолка цен на российскую нефть
Страны «Большой семёрки» (G7) обсуждают снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 40 долларов за баррель. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.
Собеседники агентства утверждают, что в качестве альтернативы рассматриваются полный запрет на транспортировку и страхование российской нефти.
Отмечается, что в ходе продолжающихся обсуждений учитываются вопросы «возможного экономического воздействия, а также морской безопасности». Окончательное решение пока не принято.
Ранее президент РФ Владимир Путин продлил до 30 июня 2025 года срок действия ответных мер на потолок цен на нефть, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru