Турция захотела обсудить специальную цену на газ из России
Турция планирует обсудить с Россией специальную цену на импортируемый природный газ. Об этом заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар, пишет газета Milliyet.
Министр напомнил, что в 2023 году Турция и РФ заключили соглашение на поставки топлива «по очень специальным ценам». У сторон есть такая программа на 2024-й и 2025-й, при этом Анкара хотела бы для себя «особой» цены.
«У нас есть очень большой контракт, срок которого истекает в конце 2025 года. Есть "Голубой поток". Мы хотим внедрить механизм, который защитит и нас, и страну-производителя. Должны быть потолок и минимум цены», — заявил Байрактар.
Министр добавил, что цена на топливо и процесс заключения нового соглашения «идут рука об руку».
Между тем замруководителя Федеральной таможенной службы Владимир Ивин в интервью RT заявил, что Турция входит в число основных торговых партнеров России, доля республики составляет 8%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru