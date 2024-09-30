СМИ: Биткоин может вырасти до $200 тысяч в ближайшие 1,5 года

Биткоин может достигнуть пика чуть ниже 200 тысяч долларов в течение следующих 18 месяцев, сообщило издание Block.

Гендиректор разработчика IT-решений CleanSpark Зак Брэдфорд отметил, что такой показатель, вероятно, станет пиком. По его мнению, произойдет резкий скачок, после чего наступит продолжительный период роста перед наступлением нового «медвежьего цикла».

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Указывается, что периоды после халвинга биткоина имеют тенденцию к положительной коррекции цен, на которые влияют избирательные циклы и движения капитала.

Биткоин 20 сентября превысил отметку в 64 тысячи долларов впервые с конца августа. Биткоин укрепляется с 18 сентября. Драйвером роста стало решение ФРС Соединенных Штатов снизить процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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