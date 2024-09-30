СМИ: Биткоин может вырасти до $200 тысяч в ближайшие 1,5 года
Биткоин может достигнуть пика чуть ниже 200 тысяч долларов в течение следующих 18 месяцев, сообщило издание Block.
Гендиректор разработчика IT-решений CleanSpark Зак Брэдфорд отметил, что такой показатель, вероятно, станет пиком. По его мнению, произойдет резкий скачок, после чего наступит продолжительный период роста перед наступлением нового «медвежьего цикла».
Указывается, что периоды после халвинга биткоина имеют тенденцию к положительной коррекции цен, на которые влияют избирательные циклы и движения капитала.
Биткоин 20 сентября превысил отметку в 64 тысячи долларов впервые с конца августа. Биткоин укрепляется с 18 сентября. Драйвером роста стало решение ФРС Соединенных Штатов снизить процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru