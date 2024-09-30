СМИ: Биткоин может вырасти до $200 тысяч в ближайшие 1,5 года

Указывается, что периоды после халвинга биткоина имеют тенденцию к положительной коррекции цен, на которые влияют избирательные циклы и движения капитала.

Биткоин 20 сентября превысил отметку в 64 тысячи долларов впервые с конца августа. Биткоин укрепляется с 18 сентября. Драйвером роста стало решение ФРС Соединенных Штатов снизить процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых, передает «Радиоточка НСН».

