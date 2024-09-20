Курс биткоина поднялся до $64 тысяч впервые с августа

Московский скоростной диаметр улучшил транспортную доступность для жителей 48 районов столицы

Пожар произошел в производственном здании в подмосковном Подольске

В столичном районе Внуково появится ТРЦ «Крёкшино»

Столичные дороги и тротуары промоют с шампунем в эти выходные в рамках подготовки к зиме

В воскресенье в Московском регионе заметно похолодает

Птицы в Москве начали в третий раз выводить потомство из-за теплой осени