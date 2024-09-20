Курс биткоина поднялся до $64 тысяч впервые с августа
Биткоин 20 сентября в моменте поднимался до 64 059 долларов и превысил отметку в 64 тысячи долларов впервые с конца августа. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже Binance.
Согласно данным, к 12:30 мск курс биткоина откатился к 63 331 долларов (+2,28%).
Биткоин укрепляется с 18 сентября. Драйвером роста стало решение ФРС Соединенных Штатов снизить процентную ставку на 50 базисных пунктов, до 4,75-5% годовых.
Ранее президент Российской ассоциации криптоэкономики, искусственного интеллекта и блокчейна (РАКИБ) Игорь Припачкин заявил в разговоре с НСН, что закон о легализации майнинга, принятый президентом РФ Владимиром Путиным, выведет активно развивающуюся индустрию на новый уровень, не отбирая при этом мощности у граждан, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru