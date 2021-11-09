СМИ: Банки России смогут уничтожать бумажные договора без уведомления клиентов

По словам представителя МЭР, одна из главных задач подобных нововведений - обеспечить максимальную безопасность клиентов банков. Крупные финансовые организации, в свою очередь, поддержали предложение министерства, ссылаясь на то, что данная мера снизит затраты и улучшит работы по документам с клиентами и органами надзора.

В ведомстве отмечают, что подобные изменения позволят сэкономить миллиарды рублей. Сейчас по закону бумажные документы необходимо хранить до 75 лет, на что уходит 3,5 миллиона рублей.

Поправки в действующее законодательство планируется внести ко второму чтению документа. Если они будут одобрены, то закон вступит в силу во время осенней сессии Госдумы.