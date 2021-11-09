СМИ: Банки России смогут уничтожать бумажные договора без уведомления клиентов
Минэкономразвития (МЭР) хочет внести поправки в закон, по которому крупные российские банки смогут уничтожать бумажные оригиналы договоров без согласия клиентов, пишет газета «Известия».
Сейчас закон предусматривает необходимость согласия обеих сторон для уничтожения оригинала бумажного документа.
«В частности, наиболее крупные и надежные банки, с точки зрения правительства и ЦБ, получат возможность уничтожать бумажные оригиналы без подписания электронного дубликата второй стороной. Также планируется разрешить визирование цифровой версии документа физлицом не только УКЭП, но и усиленной неквалифицированной электронной подписью, формируемой с помощью портала «Госуслуги» и подтверждающей неизменность документа с момента его подписания», - отметили в министерстве.
По словам представителя МЭР, одна из главных задач подобных нововведений - обеспечить максимальную безопасность клиентов банков. Крупные финансовые организации, в свою очередь, поддержали предложение министерства, ссылаясь на то, что данная мера снизит затраты и улучшит работы по документам с клиентами и органами надзора.
В ведомстве отмечают, что подобные изменения позволят сэкономить миллиарды рублей. Сейчас по закону бумажные документы необходимо хранить до 75 лет, на что уходит 3,5 миллиона рублей.
Поправки в действующее законодательство планируется внести ко второму чтению документа. Если они будут одобрены, то закон вступит в силу во время осенней сессии Госдумы.
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