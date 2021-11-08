Греф: Сбербанк планирует экспансию за пределы России

Сбербанк планирует представить свои сервисы за пределами России. Об этом глава Сбербанка Герман Греф рассказал в беседе с агентством РИА Новости.

Он отметил, что в рамках развития компании это логично. По его словам, сейчас она уже представлена в 18 странах. Греф рассказал, что в будущем Сбербанк планирует продвигать в другие страны в том числе сервисы в фудтехе и e-commerce.

При этом ранее в компании отмечали, что стремятся расширить свое влияние в странах Евразийского экономического союза, сократив количество точек в Европе и закрыв их на Украине. По словам главы Сбербанка, такое решение связано с высокой конкуренцией, низкой маржинальностью и давлением на европейском рынке.