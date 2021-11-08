Греф: Сбербанк планирует экспансию за пределы России
Сбербанк планирует представить свои сервисы за пределами России. Об этом глава Сбербанка Герман Греф рассказал в беседе с агентством РИА Новости.
Он отметил, что в рамках развития компании это логично. По его словам, сейчас она уже представлена в 18 странах. Греф рассказал, что в будущем Сбербанк планирует продвигать в другие страны в том числе сервисы в фудтехе и e-commerce.
При этом ранее в компании отмечали, что стремятся расширить свое влияние в странах Евразийского экономического союза, сократив количество точек в Европе и закрыв их на Украине. По словам главы Сбербанка, такое решение связано с высокой конкуренцией, низкой маржинальностью и давлением на европейском рынке.
«Банк уже заключил сделку по продаже «дочек» в Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Сербии и Словении с совокупными активами в €7,3 миллиарда. Сторонам осталось получить одобрения национальных и международных регуляторов на сделку, которое ожидается в 2022 году. Общая сумма сделки составит порядка €500 миллионов, при этом Сбербанк ожидает нейтральный финансовый результат по МСФО», - рассказал Греф.
За последние несколько лет компания открыла много нефинансовых сервисов в медицинской, транспортной, развлекательной и других сферах. В годовом выражении выручка Сбербанка в них составила 121,7 миллиарда рублей.
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