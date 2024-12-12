СМИ: Банки ограничили сроки кредитов и удлинили ипотеку на 5,8 лет

По данным СМИ, средний срок выплаты потребительского кредита сократился до 26 месяцев, что стало минимальным значением с марта 2022 года, когда срок возврата денежных средств банку составил 25 месяцев.

При этом издание также сообщает, что средний срок ипотеки увеличился на 5,8 лет, это связано с изменением структуры выдач кредитов на жилую недвижимость в ноябре 2024 года. Как рассказал СМИ гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин, многие банки сократили объемы массового ипотечного кредитования, поэтому каждый кредит оказывает большее влияние на общую статистику.

Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2024 года объем досрочного погашения кредитов на жилье за счет собственных средств заемщиков составил 343,5 миллиарда рублей, что стало минимальным значением за последние два года, напоминает «Радиоточка НСН».

