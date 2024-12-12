СМИ: Банки ограничили сроки кредитов и удлинили ипотеку на 5,8 лет
Российские банки на фоне высоких ставок перестали удлинять сроки кредитов наличными, чтобы сделать ежемесячный платеж более комфортным, сообщает РБК со ссылкой на данные кредитного агентства «Скоринг бюро».
По данным СМИ, средний срок выплаты потребительского кредита сократился до 26 месяцев, что стало минимальным значением с марта 2022 года, когда срок возврата денежных средств банку составил 25 месяцев.
При этом издание также сообщает, что средний срок ипотеки увеличился на 5,8 лет, это связано с изменением структуры выдач кредитов на жилую недвижимость в ноябре 2024 года. Как рассказал СМИ гендиректор «Скоринг Бюро» Олег Лагуткин, многие банки сократили объемы массового ипотечного кредитования, поэтому каждый кредит оказывает большее влияние на общую статистику.
Ранее сообщалось, что в третьем квартале 2024 года объем досрочного погашения кредитов на жилье за счет собственных средств заемщиков составил 343,5 миллиарда рублей, что стало минимальным значением за последние два года, напоминает «Радиоточка НСН».
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