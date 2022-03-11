В США рассказали, сколько потребует лет на замещение российской нефти на мировом рынке
Международному сообществу потребуется 5–10 лет, чтобы заместить российскую нефть на рынке, сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-комиссара Техасской железнодорожной комиссии, которая является нефтяным регулятором штата, Райана Ситтона.
По его словам, странам придется заместить все 10 млн баррелей нефти, которые ежедневно производит Россия. Из-за ограничительных мер единственным крупным потребителем российской нефти останется Китай, который только выиграет от этой ситуации, так как сможет диктовать свои условия, отмечает бывший чиновник.
На фоне антироссийских санкций Запад решил наложить ограничения и на себя, отказавшись от главного, что связывает его с Россией – топливо и ресурсы.
Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз постепенно откажется от покупки российских энергоресурсов: газа, нефти и угля. При этом точные сроки отказа от них пока не называются.
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