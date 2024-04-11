СМИ: Bacardi прекратила поставки джина Bombay Sapphire и водки Grey Goose в Россию

В розничных сетях практически закончились ром Bacardi, водка Grey Goose и джин Bombay Sapphire, которые производит транснациональная алкогольная компания Bacardi Limited, сообщает РБК. Официальные поставки Bacardi в Россию прекращены.

Как сообщили в X5 Group, группа также прекратила экспорт в Россию виски Aberfeldy и текилы Patron.

Поставки ряда брендов в Россию Bacardi Limited прервала в начале прошлого года, в магазинах распродавались прошлые запасы.

По данным издания, Bacardi продолжает экспорт в Россию вермутов и игристых вин под брендом Martini. При этом в России по-прежнему продается ряд брендов Bacardi — виски Dewar's и William Lawson's, ром Oakheart.

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После начала конфликта на Украине из России ушло большинство крупнейших мировых производителей алкоголя, в их числе Diageo (Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys), Pernod Ricard (Chivas, Jameson, Ballantine's, Beefeater, Olmeca, Absolut), Brown-Forman (Jack Daniel's), Beam Suntory (Jim Beam).

Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. При введении такой пошлины самая дешевая бутылка вина на полке будет стоить 1500-2000 рублей, заявил член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко в разговоре с НСН. Он предупредил, что пошлины в 200% приведут к практически полной блокировке импорта.


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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Макеев
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