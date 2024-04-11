СМИ: Bacardi прекратила поставки джина Bombay Sapphire и водки Grey Goose в Россию

После начала конфликта на Украине из России ушло большинство крупнейших мировых производителей алкоголя, в их числе Diageo (Johnnie Walker, Guinness, Smirnoff, Baileys), Pernod Ricard (Chivas, Jameson, Ballantine's, Beefeater, Olmeca, Absolut), Brown-Forman (Jack Daniel's), Beam Suntory (Jim Beam).

Ранее Ассоциация виноградарей и виноделов России (АВВР) призвала установить ввозные пошлины для вина из стран НАТО в 200%. При введении такой пошлины самая дешевая бутылка вина на полке будет стоить 1500-2000 рублей, заявил член Союза сомелье и экспертов России, ведущий российский винный эксперт и критик Денис Руденко в разговоре с НСН. Он предупредил, что пошлины в 200% приведут к практически полной блокировке импорта.



