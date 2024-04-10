Минфин предложил повысить минимальные цены на водку и коньяк

Ведомство предложило установить минимальную цену на водку в 299 рублей, на коньяк - в 556 рублей за 0,5 литра.

На сегодняшний день минимальная цена водки в рознице составляет 281 рубль, коньяка - 517 рублей.

«Проектом приказа предусмотрена индексация минимальных цен на коньяк, бреди, водку и ликероводочные изделия, которая связана с уровнем инфляции», - сказано в документе.

Ранее Ассоциации виноградарей и виноделов России предложила ввести пошлину в 200% на вино, произведенное в странах НАТО, напоминает «Радиоточка НСН».

