СМИ: Авиакомпании предупредили об угрозе банкротства из-за долгов за лизинг
Ряд российских авиакомпаний, занимающих до 26% отечественного рынка авиаперевозок, опасаются банкротства и отзывов сертификатов эксплуатанта из-за накопленных долгов за лизинг иностранных самолетов, сообщают «Известия» со ссылкой на представителей отрасли.
Уточняется, что после введения санкций против России в 2022 году многие авиакомпании перестали перечислять лизинговые платежи. В 2025 году бизнесу позволят списать задолженность, однако на эти суммы им будет начислен увеличивающийся налог на прибыль в размере 25%.
По данным издания, в этой связи Ассоциация эксплуататоров воздушного транспорта (АЭВТ) прорабатывает предложения по изменению налогового кодекса.
Ранее специалист Международной организации гражданской авиации Павел Герасимов рассказал «Радиоточке НСН», что России требуется 500 миллиардов рублей на выкуп 24 самолетов в ближайшее время, всего же отрасли не хватает около 700 бортов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru