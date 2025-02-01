СМИ: Аэропорт Домодедово перешел под управление Росавиации
Арбитражный суд Московской области по ходатайству Генпрокуратуры ввел внешнее управление в аэропорту Домодедово, фактически передав авиагавань под управление Росавиации, сообщает газета «Известия».
Так, суд обязал обеспечить представителю Федерального агентства воздушного транспорта доступ к деятельности юридического лица, в том числе ко всей финансовой, технической и иной документации.
Ранее Генпрокуратура РФ подала иск о взыскании 100% долей компании «ДМЕ Холдинг» в доход государства, поскольку группа компаний аэропорта Домодедово оказалась под влиянием резидентов иностранных государств.
В свою очередь пресс-служба аэропорта Домодедово сообщила, что строго соблюдает все требования действующего законодательства. Уточняется, что позиция аэропорта будет сформирована после детального ознакомления с исковым заявлением, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru