Ипотека названа основным инструментом продаж жилья в 2025 году

Ипотечное кредитование останется основным инструментом продаж жилья в 2025 году. Об этом, в рамках конференции «Недвижимость. Итоги года», заявила глава департамента продаж компании «Донстрой» Анна Коробкова. Она отметила, что в текущем году на рынок повлияли высокая ключевая ставка ЦБ, сокращение льготных программ ипотеки и высокий уровень неопределенности у покупателей. Это привело к снижению продаж в массовом сегменте как наиболее зависящим от ипотеки. Однако ёмкость рынка продаж в премиальном и элитном сегментах недвижимости превысили значения рекордного 2021 года.

«Основным инструментом продаж в 2025 году, так же, как и в 2024-м, останется ипотечное кредитование, несмотря на набирающий обороты тренд на использование рассрочки. С нашей точки зрения, рассрочка — не очень выгодная перспектива для продаж, она несет огромное количество скрытых рисков, пользоваться ею нужно очень аккуратно. Рассрочка для девелопера чревата нехваткой денежных средств для продолжения строительства, отсюда — увеличение сроков реализации, снижение качества и невыполнение обязательств», — уточнила Коробкова.

Она также призвала девелоперов не поддаваться эмоциям, оставаться конкурентоспособными, сохранять свою репутацию, имидж, высокий индекс лояльности и удовлетворенности покупателей. Одним из драйверов рынка, по словам Коробковой, становятся старты продаж новых проектов. В частности, в наступающем году «Донстрой» планирует запустить несколько очередей строительства в четырех районах Москвы.

