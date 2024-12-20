Хуснуллин: Последствия отмены льготной ипотеки будут заметны в 2027–2028 годах
Последствия от отмены льготной ипотеки, действие которое прекратилось летом 2024 года, будут наблюдаться в 2027–2028 годах, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК.
«Мы 2025 и 2026 годы прокатим на том, что есть, но 2027–2028-й начнем ощущать», — сказал он.
Как добавил Хуснуллин, участники рынка сегодня не начинают новые стройки, ожидая снижения инфляции и охлаждения рынка. При этом он заверил, что проблем, связанных с нехваткой финансирования для завершения строительства жилья по запущенным проектам на фоне снижения спроса не ожидает. Даже если продажи упадут на 50–70%, наличия хотя бы 25% на эскроу-счетах хватит для завершения стройки. На данный момент на эскроу-счетах собрано семь триллионов рублей.
Ранее руководитель Единого ресурса застройщиков Кирилл Холопик сообщил «Радиоточке НСН», что российские девелоперы сокращают сотрудников, которые занимаются маркетингом, поскольку в III и IV кварталах 2024 года количество продаж квартир в новостройках упало более чем на 30%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru