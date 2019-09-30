«На семечки». Экономист оценил отмену НДФЛ для студентов и пострадавших от ЧС

«Эти меры касаются очень небольшого круга граждан и экономических последствий иметь не будут. Конечно, для тех, кто пострадал от наводнений, это некоторое послабление. Потому что у них большие расходы, нет своего жилья, они должны восстанавливаться, и положение их очень тяжелое. Но для многих других российских граждан с низкими доходами – семей, матерей-одиночек - никаких послаблений нет», - отметил он.

По мнению экономиста, плоская шкала НДФЛ на уровне 13 процентов сильно придавливает потребительский спрос.

«Он просто изымает деньги. Наряду с 20-процентным налогом на добавленную стоимость, который взимается при всех покупках. Все это падает на беднейшую часть населения, там никто ничего не сберегает, все сразу бегут покупать. Эта ситуация не меняется, в то время как России настоятельно необходим необлагаемый налогами минимум. Нужно, чтобы доходы ниже 50 тысяч рублей не облагались налогами вообще. Для семей должны быть дополнительные льготы. Налогов очень много, и этот закон ничего не меняет», - добавил собеседник НСН.

По его мнению, для студентов и аспирантов четыре тысячи рублей – это на семечки. «Они все равно должны работать и зарабатывать где-то. Учеба требует немало времени. Что касается аспирантов, то они похожи на дрессированных лошадей, прыгающих через преграды, придуманные министерством высшего образования и науки. Этим людям материально очень плохо. В наше время нормальным аспирантом может быть только рантье. А рантье платят другой налог», - подчеркнул Колташов.

Ранее Василий Колташов объяснил в эфире НСН, почему повышение МРОТ не спасет россиян от нищеты.