«На семечки». Экономист оценил отмену НДФЛ для студентов и пострадавших от ЧС
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества рассказал в эфире НСН, как налоговые послабления помогут пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.
Президент России Владимир Путин освободил от налога на доходы физлиц (НДФЛ) пострадавших от стихийных бедствий, терактов и других чрезвычайных ситуаций, а также членов их семей. Поправки в Налоговый кодекс опубликованы на сайте правовой информации. Они вступят в действие с 2020 года.
Также от уплаты НДФЛ освобождены граждане, которые сдавали в аренду жилье пострадавшим при терактах и чрезвычайных ситуациях, если оплата не превышала сумм, полученных для аренды из госбюджета. Не будут платить НДФЛ и студенты с аспирантами, которые получают матпомощь в размере не более четырех тысяч рублей в год.
Руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов рассказал в эфире НСН, как это поможет пострадавшим при чрезвычайных ситуациях.
«Эти меры касаются очень небольшого круга граждан и экономических последствий иметь не будут. Конечно, для тех, кто пострадал от наводнений, это некоторое послабление. Потому что у них большие расходы, нет своего жилья, они должны восстанавливаться, и положение их очень тяжелое. Но для многих других российских граждан с низкими доходами – семей, матерей-одиночек - никаких послаблений нет», - отметил он.
По мнению экономиста, плоская шкала НДФЛ на уровне 13 процентов сильно придавливает потребительский спрос.
«Он просто изымает деньги. Наряду с 20-процентным налогом на добавленную стоимость, который взимается при всех покупках. Все это падает на беднейшую часть населения, там никто ничего не сберегает, все сразу бегут покупать. Эта ситуация не меняется, в то время как России настоятельно необходим необлагаемый налогами минимум. Нужно, чтобы доходы ниже 50 тысяч рублей не облагались налогами вообще. Для семей должны быть дополнительные льготы. Налогов очень много, и этот закон ничего не меняет», - добавил собеседник НСН.
По его мнению, для студентов и аспирантов четыре тысячи рублей – это на семечки. «Они все равно должны работать и зарабатывать где-то. Учеба требует немало времени. Что касается аспирантов, то они похожи на дрессированных лошадей, прыгающих через преграды, придуманные министерством высшего образования и науки. Этим людям материально очень плохо. В наше время нормальным аспирантом может быть только рантье. А рантье платят другой налог», - подчеркнул Колташов.
Ранее Василий Колташов объяснил в эфире НСН, почему повышение МРОТ не спасет россиян от нищеты.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Горячие новости
- Посольство РФ в Осло назвало фейком новость о высадке спецназа в Норвегии
- Россияне обозначили свой порог бедности
- Билан вновь посетил Самару и вспомнил про фюрера
- СМИ сообщили о скорой отставке иркутского губернатора Левченко
- Захарова объяснила визит Лаврова в США после визового скандала