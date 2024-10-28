Смартфоны в России подорожали на 15% с начала года
Смартфоны в России подорожали на 12-15% с начала года, сообщили в «Марвел-Дистрибуции».
Аналитики назвали три главные причины такого положения вещей: изменение курса доллара, рост ключевой ставки ЦБ, а также усложнившаяся логистика на фоне санкций, пишут «Известия».
Так, средняя цена на новый гаджет выросла с 21,2 тысячи рублей до 23,9 тысячи рублей.
До этого сообщалось, что большинство (95%) компаний России, которые предоставляют услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного телевидения или телефонии, планируют увеличить тарифы в 2025 году. По данным экспертов, 49% операторов намерены повысить тарифы на 10–15%, 22% компаний — на 20% и более, еще 24% предупредили о росте цен на 3–10%.
В России в 2025 году больше всего подорожает домашний интернет – до 20%, а мобильных операторов контролирует ФАС, там повышение не может «обогнать» официальную инфляцию, сказал аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин «Радиоточке НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru