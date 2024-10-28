Смартфоны в России подорожали на 15% с начала года

Смартфоны в России подорожали на 12-15% с начала года, сообщили в «Марвел-Дистрибуции».

Аналитики назвали три главные причины такого положения вещей: изменение курса доллара, рост ключевой ставки ЦБ, а также усложнившаяся логистика на фоне санкций, пишут «Известия».