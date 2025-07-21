Российский синхронист Мальцев завоевал вторую золотую медаль в Сингапуре
Синхронист из России Александр Мальцев завоевал еще одну золотую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре.
Спортсмен одержал победу в сольной произвольной программе с 229,5613 балла. Второе место занял представитель Китая Муе Го (220,1926), третье - пловец из Италии Филиппо Пелати (213,9850).
Ранее Мальцев выиграл золото в сольной технической программе. Теперь на счету 30-летнего спортсмена по шесть побед на первенствах мира и Европы.
Чемпионат по водным видам спорта проходит в Сингапуре 11 июля-3 августа, россияне выступают на соревновании в нейтральном статусе, напоминает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru