Разгоняют цены: «Оптимальный» курс в 90 рублей за доллар не обрадует потребителей

«Господин Белоусов в следующем году скажет, что 90-100 – это еще лучше. Потому что господину Белоусову, чем слабее рубль, тем лучше. Он отвечает за промышленность. Чем слабее рубль, тем больше выручка экспортеров, тем больше конкурентоспособность промышленности на внутреннем рынке. Белоусов выражает интересы крупного бизнеса, для бюджета 80-90 - это хорошо, и для крупного бизнеса тоже. Для экономики в целом – надо считать», - отметил он.

Собеседник НСН подчеркнул, что против такого курса выступает ЦБ, который опасается инфляции. Также слабый рубль не обрадует обычных граждан, которые будут вынуждены платить больше из-за удорожания импортных компонентов.

«Есть обратная сторона медали, которая заключается в том, что ослабление рубля добавляет к инфляции какое-то количество пунктов. С этой точки зрения эта позиция может вступать в противоречие с мнением ЦБ, который будет выступать против ослабления рубля. Если курс валютный стабилизируется, это перестанет давление на инфляцию оказывать. У нас сейчас инфляция начнет подрастать. Цены начнут разгоняться. Я бы не хотел, чтобы рубль слабел дальше. Для простого потребителя, я не думаю, что этот курс – это самое хорошее, что может быть. Сейчас у нас курс 85, грубо говоря, до этого среднегодовой курс был на уровне 70. Настолько и выросли цены на импорт, цены на импорт – это и цены на импортные компоненты, в том числе в отечественной продукции», - заключил он.

Ранее зампред ЦБ Михаил Сухов заявил, что курс рубля к доллару будет меняться по формуле «75-60-90», где первая цифра – это среднегодовой показатель, вторая и третья – минимальный и максимальный, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

