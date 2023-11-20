«Частые проверки»: Аптеки объяснили отказ от продажи психотропных лекарств

«Это связано с достаточно жесткими условиями реализации и контроля препаратов этой группы. Во-первых, получение специальной лицензии и разрешительных документов. Кроме того, аптекам необходимо организовать специальное помещение для их хранения, заключить договор на охрану, совершать отпуск, соблюдая все нормы контроля и отчетности, иногда задвоенные и затроенные. Аптечные организации, имеющие лицензию на наркотики, относятся к организациям так называемой «высокой степени риска», что увеличивает частоту проверок. Если раньше их проверяли раз в пять лет, то теперь раз в два года», - сказала Преснякова.

Она отметила, что многие коммерческие аптеки отказываются от реализации таких препаратов, потому что это дорого, сложно и нерентабельно. По словам Пресняковой, подобные препараты есть далеко не во всех регионах.

«Так же часто проводятся внеплановые проверки. Проверяющие органы, например прокуратура, стараются любой недочет превратить в штраф. Таким образом они борются с наркоманией в стране, не понимая, что ограничивают социально-значимый сегмент рынка для населения, у которого просто нет альтернативы. Многие коммерческие сети начали отказываться, потому что это дорого, сложно, нерентабельно, находишься постоянно в напряжении. Конечно, есть аптечные сети и аптеки, где остались такие препараты, в частности это и государственные аптеки. Но они есть не во всех регионах, и не всегда есть в дальних и труднодоступных регионах», - указала собеседница НСН.

Преснякова подчеркнула, что для решения проблемы нужен комплексный подход и меры поддержки аптек.

«Нужен комплексный подход, договоренности с государством. Возможно, нужно государственно-частное партнерство, либо какие-то меры поддержки… Проще наказывать тех, кто единственный может обеспечить такими препаратами население. Мы перекрываем таким образом социальную функцию, в которой нуждаются в основном льготники, паллиативные больные. Когда граждане не могут получить какое-то лекарство, это плачевная ситуация. Главное, правильно организовать процесс и стратегически выстроить такую помощь больным. Помочь в этом может только государство и эффективный диалог с бизнесом», - резюмировала она.

Ранее РБК со ссылкой на фармацевтов и источник в крупной федеральной аптечной сети сообщал, что в российских аптеках зафиксировали нехватку антидепрессанта «Прозак». Сотрудники аптек рассказали, что препарата больше нет на складах, а последняя поставка производилась в июне, передает «Радиоточка НСН».

