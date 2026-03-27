«Словоблудие!»: В Госдуме возмутились налогом на сверхприбыль
Взимать дополнительный налог с бизнеса вредно для экономики, заявил НСН Анатолий Аксаков.
Государство может обратить внимание только на дивиденды крупнейших банков, а рассуждать о сверхприбыли — это не лучшая идея, рассказал председатель Комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков в беседе с НСН.
Министерство экономического развития России не планирует вводить дополнительный налог на сверхприбыль. Об этом сообщает РБК. Ранее «Интерфакс» отметил, что вопрос изъятия дополнительных доходов в ряде отраслей для поддержки бюджета был поднят на обсуждении в Госдуме 26 марта. Аксаков не согласился с такой инициативой.
«Во-первых, никакой сверхприбыли нет. Это понятие — словоблудие. Такие рассуждения часто ведутся на фоне прибыли банков. Они используют в дальнейшем почти 80% на повышение своей капитализации, чтобы наращивать ресурс для кредитования населения и предприятий. Это необходимо, чтобы экономика продолжала развиваться. А во-вторых, рассуждения о том, что кого-то надо “раскошелить” налогами, только дестимулируют желание работать. Был вариант, который предлагал Центробанк, — у крупнейших банков увеличить отчисления в казну с части дивидендов. Но этот вопрос и так в руках правительства, поскольку государство является владельцем этих банков. Впрочем, я не сторонник того, чтобы заниматься этими упражнениями, пусть лучше банки наращивают капитал для кредитования бизнеса и населения», — отметил он.
Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов в беседе с НСН раскритиковал идею ввести «налог на тунеядство».
