Путин объяснил, на чем основана уникальность России
27 марта 202617:15
Президент РФ Владимир Путин принял участие в открытии Азербайджанского государственного музыкально-драматического театра в Дербенте. Об этом сообщает RT.
В ходе церемонии он отметил, что уникальность России «формируется за счёт самобытности и единства её народов».
«Из уважения к своеобразию и неповторимости множества культур, которые взаимно обогащают и дополняют друг друга», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин получил приглашение на спектакль с участием Михаила Ефремова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
