МИД РФ выразил протест послу Чехии из-за атаки на «Русский дом»

Отмечается, что дипломату был выражен протест из-за атаки на «Русский дом» с применением бутылок с зажигательной смесью, которая произошла 26 марта.

«Требуем от чешской стороны провести оперативное и компетентное расследование... найти и наказать виновных», - говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве также призвали Прагу принять необходимые меры для обеспечения безопасности объектов представительств РФ.

Ранее «Русского дома» в Чехии Игорь Гиренко рассказал, что неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с коктейлями Молотова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».