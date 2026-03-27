МИД РФ выразил протест послу Чехии из-за атаки на «Русский дом»
Посол Чехии в Москве Даниэль Коштовал был вызван в российский МИД. Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство сообщает RT.
Отмечается, что дипломату был выражен протест из-за атаки на «Русский дом» с применением бутылок с зажигательной смесью, которая произошла 26 марта.
«Требуем от чешской стороны провести оперативное и компетентное расследование... найти и наказать виновных», - говорится в заявлении МИД РФ.
В ведомстве также призвали Прагу принять необходимые меры для обеспечения безопасности объектов представительств РФ.
Ранее «Русского дома» в Чехии Игорь Гиренко рассказал, что неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с коктейлями Молотова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
