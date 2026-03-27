МИД РФ выразил протест послу Чехии из-за атаки на «Русский дом»

Посол Чехии в Москве Даниэль Коштовал был вызван в российский МИД. Об этом со ссылкой на внешнеполитическое ведомство сообщает RT.

Отмечается, что дипломату был выражен протест из-за атаки на «Русский дом» с применением бутылок с зажигательной смесью, которая произошла 26 марта.

«Требуем от чешской стороны провести оперативное и компетентное расследование... найти и наказать виновных», - говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве также призвали Прагу принять необходимые меры для обеспечения безопасности объектов представительств РФ.

Ранее «Русского дома» в Чехии Игорь Гиренко рассказал, что неизвестные забросали здание культурного центра бутылками с коктейлями Молотова, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ПосолПротестЧехияМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры