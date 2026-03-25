Банки призвали не вводить подтверждение финансовых операций через Max

Соответствующие нормы входят в готовящийся ко второму чтению в Госдуме второй пакет антимошеннических мер. Банкиры считают, что СМС ненадежны, а Мax пока технически не может обеспечить подтверждение операций.

«Любой серьезный технический сбой или компьютерный инцидент, например DDoS-атака на национальный мессенджер, может привести к остановке всей юридически значимой онлайн-деятельности», — указал глава НСФР Андрей Емелин.

Банкиру отметили, что аутентификация через банковские приложения является более надёжный способ, а двойное подтверждение - «юридически избыточная и необоснованно затратная» процедура.

Ранее в Минцифры заявили, что подтверждение входа на «Госуслуги» посредством СМС-сообщени будет постепенно отменено, сохранится подтверждение входа с помощью Мax, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

