Москвичей пригласили на классические спектакли в современной интерпретации

В частности, в Театре имени Вахтангова играют спектакль «Мёртвые души», который режиссёр Владимир Иванов поставил в жанре стремительного бального танца. А Театральное агентство Арт-Партнер представляет своё прочтение истории Анны Карениной «Каренина».

В Театре имени Пушкина можно увидеть спектакль «Слуга двух господ» о ловком Труффальдино, который поставлен по классической итальянской комедии.

«Режиссер Юрий Муравицкий и команда молодых актёров превратили его в настоящее цирковое представление — со скоморохами, экстравагантными костюмами и зажигательными танцами», - говорится в сообщении.

Кроме того, в Театре имени Пушкина показывают трагедию Уильяма Шекспира «Макбет», действие которой перенесли из средневековой Англии на сцену кабаре начала XX века. А Театре Сатиры можно увидеть «Женитьбу» по пьесе Николая Гоголя, но только без единого слова. Режиссёр Сергей Землянский соединил в своей постановке пантомиму, буффонаду, акробатику, замысловатые костюмы и кукольный грим.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская столица вошла в ТОП-3 городов мира по количеству культурных мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».