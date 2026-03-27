Москвичей пригласили на классические спектакли в современной интерпретации
В День театра, который отмечается 27 марта, москвичи и гости столицы могут увидеть классические спектакли в современной интерпретации. Об этом со ссылкой на подборку сервиса Ticketland пишет «Газета.Ru».
В частности, в Театре имени Вахтангова играют спектакль «Мёртвые души», который режиссёр Владимир Иванов поставил в жанре стремительного бального танца. А Театральное агентство Арт-Партнер представляет своё прочтение истории Анны Карениной «Каренина».
В Театре имени Пушкина можно увидеть спектакль «Слуга двух господ» о ловком Труффальдино, который поставлен по классической итальянской комедии.
«Режиссер Юрий Муравицкий и команда молодых актёров превратили его в настоящее цирковое представление — со скоморохами, экстравагантными костюмами и зажигательными танцами», - говорится в сообщении.
Кроме того, в Театре имени Пушкина показывают трагедию Уильяма Шекспира «Макбет», действие которой перенесли из средневековой Англии на сцену кабаре начала XX века. А Театре Сатиры можно увидеть «Женитьбу» по пьесе Николая Гоголя, но только без единого слова. Режиссёр Сергей Землянский соединил в своей постановке пантомиму, буффонаду, акробатику, замысловатые костюмы и кукольный грим.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская столица вошла в ТОП-3 городов мира по количеству культурных мероприятий, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
