Захарова назвала причину агрессии в отношении Ирана и Венесуэлы

Причиной агрессии в отношении Ирана и Венесуэлы являются нефть и газ. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По её словам, ранее аналогичная ситуация развивалась вокруг Ирака и Ливии.

«Агрессия... всегда была связана с поставками нефти и газа, их транспортировкой в разные страны мира», - указал дипломат в интервью колумбийскому радио Caracol.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран намерен передать США восемь танкеров с нефтью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Светлана Ключкина / НСН
ТЕГИ:МИД РФИранМария ЗахароваГазНефть

Горячие новости

Все новости

партнеры