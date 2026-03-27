Захарова назвала причину агрессии в отношении Ирана и Венесуэлы
27 марта 202616:20
Причиной агрессии в отношении Ирана и Венесуэлы являются нефть и газ. Как пишет RT, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По её словам, ранее аналогичная ситуация развивалась вокруг Ирака и Ливии.
«Агрессия... всегда была связана с поставками нефти и газа, их транспортировкой в разные страны мира», - указал дипломат в интервью колумбийскому радио Caracol.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Иран намерен передать США восемь танкеров с нефтью, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
